Rencontre/ « Intemporelle »

Une sculpture peut-elle vivre et évoluer à travers les âges ? Se parer d’une écharpe ou bien encore être réinventée par un artiste ?

C’est le cas de la célèbre statue de Jeanne d’Arc réalisée par la princesse Marie d’Orléans ! Depuis sa création en 1839, cette œuvre a été reprise par plusieurs artistes et sur de nombreux supports (vinyles, album, manga, publicité…) la rendant encore vivante aujourd’hui !

Gratuit / Jauge limitée / Retrait des contremarques sur place 30 min avant l'animation.Visite et rencontre au Centre Jeanne d'Arc Musée des Beaux-Arts 1 rue Fernand-Rabier 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 79 21 55 Né de la Révolution française, le musée des beaux-arts abrite une riche collection de peintures, sculptures et objets d'arts du XVe au XXIe siècle sur cinq niveaux d'exposition. Ce panorama de l'art occidental permet de suivre l'évolution des courants artistiques.

