Orléans Visite Flash / Œuvres restaurées, œuvres révélées ! Musée des Beaux-Arts Orléans, 16 septembre 2023, Orléans. Visite Flash / Œuvres restaurées, œuvres révélées ! Samedi 16 septembre, 14h15, 16h15 Musée des Beaux-Arts A l’occasion de la thématique nationale « Patrimoine vivant », Corentin Dury, conservateur des collections anciennes, nous dévoile tous les secrets des œuvres récemment restaurées. Sous la peinture se trouvent de nombreux indices qui permettent encore aujourd’hui de redécouvrir les tableaux. Suivez-le pour deux parcours différents ! Durée : environ 20min – Sans réservation Musée des Beaux-Arts 1 rue Fernand-Rabier 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 79 21 55 Né de la Révolution française, le musée des beaux-arts abrite une riche collection de peintures, sculptures et objets d’arts du XVe au XXIe siècle sur cinq niveaux d’exposition. Ce panorama de l’art occidental permet de suivre l’évolution des courants artistiques. place Sainte-Croix (entrée du public) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

