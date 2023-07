Visite Flash / Rendre le musée vivant grâce aux nouvelles acquisitions Musée des Beaux-Arts Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Visite Flash / Rendre le musée vivant grâce aux nouvelles acquisitions

Musée des Beaux-Arts Orléans, 16 septembre 2023, Orléans.

Acquérir régulièrement des œuvres permet de créer de nouveaux liens entre elles, d'enrichir et de mieux comprendre une collection qui se complète au fil des siècles. Retrouvez Olivia Voisin, conservatrice du musée des Beaux-Arts, pour des éclairages sur une sélection d'œuvres récemment accrochées dans le parcours, entre achat, mécénat participatif et donation.

Durée : environ 20min – Sans réservation

Musée des Beaux-Arts
1 rue Fernand-Rabier 45000 Orléans
Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire
02 38 79 21 55

Né de la Révolution française, le musée des beaux-arts abrite une riche collection de peintures, sculptures et objets d'arts du XVe au XXIe siècle sur cinq niveaux d'exposition. Ce panorama de l'art occidental permet de suivre l'évolution des courants artistiques.

2023-09-16T11:15:00+02:00 – 2023-09-16T11:45:00+02:00

