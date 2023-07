Visite guidée / De l’oreille au tableau Musée des Beaux-Arts Orléans, 16 septembre 2023, Orléans.

Visite guidée / De l’oreille au tableau Samedi 16 septembre, 11h00 Musée des Beaux-Arts Jauge limitée

Fermez les yeux et écoutez… les œuvres nous parlent et deviennent sonores grâce à cette visite insolite ponctuée de temps de médiation et de diffusion de sons, entre création et composition sonore, audiodescription, lectures de textes littéraires… Vibrez aux sons des canons, promenez-vous sur la côte… pour une plus grande immersion dans les tableaux des collections !

Un livret est également disponible.

Durée : environ 40min – Sans réservation

Musée des Beaux-Arts 1 rue Fernand-Rabier 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 79 21 55 Né de la Révolution française, le musée des beaux-arts abrite une riche collection de peintures, sculptures et objets d’arts du XVe au XXIe siècle sur cinq niveaux d’exposition. Ce panorama de l’art occidental permet de suivre l’évolution des courants artistiques. place Sainte-Croix (entrée du public)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

Musée des Beaux-Arts d’Orléans