Orléans MAXI-ATELIERS (7-10 ans) Musée des Beaux Arts, 31 mai 2023, Orléans. MAXI-ATELIERS (7-10 ans) 31 mai et 14 juin Musée des Beaux Arts Gratuit. Dans la limite des places disponibles. Observe, décrypte, teste et crée durant cette visite-atelier autour d’une œuvre des collections du musée. Mercredi 31 mai à 14h

Mercredi 14 juin à 14h Durée 1h30

Gratuit pour les enfants. Dans la limite des places disponibles. Musée des Beaux Arts 1, rue Fernand Rabier 45000 Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

