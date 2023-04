NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES / Visites insolites au Musée des Beaux-Arts Musée des Beaux Arts Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES / Visites insolites au Musée des Beaux-Arts Musée des Beaux Arts, 13 mai 2023, Orléans. NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES / Visites insolites au Musée des Beaux-Arts Samedi 13 mai, 19h00 Musée des Beaux Arts Entrée libre, gratuit Laissez-vous surprendre au Musée des Beaux-Arts d’Orléans : adaptés aux petits et aux grands, visites à l’aveugle, contes en ombres chinoises, visites flash, découverte de l’incroyable galerie de portraits au pastel, surprises… sont au programme toute la soirée.

Venez visiter les musées différemment ! Musée des Beaux Arts 1, rue Fernand Rabier 45000 Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:45:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:45:00+02:00 mobe mba © Zoo, designers graphiques x Arthur Bonifay

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Musée des Beaux Arts Adresse 1, rue Fernand Rabier 45000 Ville Orléans Departement Loiret Age min 3 Age max 99 Lieu Ville Musée des Beaux Arts Orléans

Musée des Beaux Arts Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES / Visites insolites au Musée des Beaux-Arts Musée des Beaux Arts 2023-05-13 was last modified: by NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES / Visites insolites au Musée des Beaux-Arts Musée des Beaux Arts Musée des Beaux Arts 13 mai 2023 Musée des Beaux Arts Orléans orléans

Orléans Loiret