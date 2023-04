Visites insolites pour petits et grands Musée des Beaux-Arts Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Visites insolites pour petits et grands Musée des Beaux-Arts, 13 mai 2023, Orléans. Visites insolites pour petits et grands Samedi 13 mai, 19h00 Musée des Beaux-Arts Entrée libre Laissez-vous surprendre : adaptés aux petits et aux grands, visites à l’aveugle, contes en ombres chinoises, visites flash, découverte de l’incroyable galerie de portraits au pastel, surprises… sont au programme toute la soirée.

Venez visiter les musées différemment ! Musée des Beaux-Arts Place Sainte Croix 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 79 21 83 Le musée compte parmi les plus riches et les plus anciens musées français. Les 700 œuvres de sa collection permanente couvrent la création artistique européenne du XVe au XXIe siècle. Il possède un très beau fonds de peintures d’écoles étrangères, italiennes, flamandes, hollandaises et un chef-d’œuvre de l’art espagnol, le Saint Thomas de Velázquez. Il est renommé pour ses collections françaises des XVIIe et XVIIIe siècles et son cabinet des pastels, le plus riche de France après celui du Louvre. Les courants artistiques du XIXe siècle sont bien représentés ainsi qu’un panorama de l’art moderne et contemporain. © Musée des Beaux-Arts d’Orléans tramway ligne A, arrêt République tramway ligne B, arrêt cathédrale Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

