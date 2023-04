Parcours Art et mots au Musée des Beaux-Arts Musée des Beaux-Arts Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Parcours Art et mots au Musée des Beaux-Arts
Mercredi 10 mai, 14h00, 15h30
Musée des Beaux-Arts

6€ sur réservation. Gratuit pour les moins de 26 ans.

Après une présentation des tableaux, votre médiateur vous offre la lecture d'un texte littéraire qui fait écho à l'œuvre. Une visite artistique et littéraire qui met en regard textes de fiction et œuvres picturales, pour découvrir quelques-unes des richesses du musée des Beaux-Arts !

Musée des Beaux-Arts
1 rue Fernand Rabier, 45000 Orléans
45000 Loiret
Centre-Val de Loire

2023-05-10T14:00:00+02:00 – 2023-05-10T15:00:00+02:00

2023-05-10T15:30:00+02:00 – 2023-05-10T16:30:00+02:00 https://www.orleans-metropole.fr/culture/musees-expositions/le-musee-des-beaux-arts

