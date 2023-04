VISITE LITTÉRAIRE / Un tableau, un texte Musée des Beaux Arts Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

VISITE LITTÉRAIRE / Un tableau, un texte Musée des Beaux Arts, 10 mai 2023, Orléans. VISITE LITTÉRAIRE / Un tableau, un texte Mercredi 10 mai, 14h00 Musée des Beaux Arts Inclus dans le billet d’entrée et le Pass musées VISITE LITTÉRAIRE / Un tableau, un texte Mai littéraire

Dans le cadre du Festival Ozélir organisé par le département du Loiret du 5 au 23 mai, le musée des Beaux-Arts propose une visite autour d’une sélection d’oeuvres de ses collections. Un tableau – un texte permet d’associer image et imaginaire à travers deux supports qui entrent en résonance. Une autre manière de faire dialoguer peinture et littérature. Mercredi 10 mai, 14h Musée des Beaux Arts 1, rue Fernand Rabier 45000 Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/culture-produits?famille=2212579740560400190 »}, {« type »: « email », « value »: « reservationmusee@orleans-metropole.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-10T14:00:00+02:00 – 2023-05-10T15:30:00+02:00

2023-05-10T14:00:00+02:00 – 2023-05-10T15:30:00+02:00 musée écriture Ozélir

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Musée des Beaux Arts Adresse 1, rue Fernand Rabier 45000 Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville Musée des Beaux Arts Orléans

