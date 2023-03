VISITES À DEUX VOIX / Les images de Jeanne Musée des Beaux Arts Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Vous connaissez Jeanne d’Arc et son histoire ! Mais savez-vous qu’elle fut représentée par de nombreux artistes au fil des siècles ? A pied, à cheval, en peintures, en sculptures…Venez découvrir une sélection d’œuvres, issues des collections du Musée des Beaux-Arts et de celles de l’Hôtel Groslot, illustrant l’héroïne.

Visite à 2 voix avec l’intervention d’une médiatrice culturelle du musée des Beaux-Arts et d’une guide conférencière du service Ville d’art et d’histoire pour le commentaire des œuvres de l’Hôtel Groslot.

Lieu de départ : Devant le Musée des Beaux-Arts Mercredi 26 avril à 10h30

