VISITES À DEUX VOIX / Les images de Jeanne Musée des Beaux Arts Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans

VISITES À DEUX VOIX / Les images de Jeanne Musée des Beaux Arts, 26 avril 2023, Orléans. VISITES À DEUX VOIX / Les images de Jeanne 26 avril et 3 mai Musée des Beaux Arts

Réservations auprès de l’Office de Tourisme VISITES À DEUX VOIX / Les images de Jeanne

Vous connaissez Jeanne d’Arc et son histoire ! Mais savez-vous qu’elle fut représentée par de nombreux artistes au fil des siècles ? A pied, à cheval, en peintures, en sculptures…Venez découvrir une sélection d’œuvres, issues des collections du Musée des Beaux-Arts et de celles de l’Hôtel Groslot, illustrant l’héroïne.

Visite à 2 voix avec l’intervention d’une médiatrice culturelle du musée des Beaux-Arts et d’une guide conférencière du service Ville d’art et d’histoire pour le commentaire des œuvres de l’Hôtel Groslot.

Lieu de départ : Devant le Musée des Beaux-Arts Mercredi 26 avril à 10h30

Mercredi 3 mai à 10h30 Musée des Beaux Arts 1, rue Fernand Rabier 45000 Orléans 45000 Loiret Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-26T08:30:00+00:00 – 2023-05-03T09:30:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Musée des Beaux Arts Adresse 1, rue Fernand Rabier 45000 Ville Orléans lieuville Musée des Beaux Arts Orléans Departement Loiret

Musée des Beaux Arts Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

VISITES À DEUX VOIX / Les images de Jeanne Musée des Beaux Arts 2023-04-26 was last modified: by VISITES À DEUX VOIX / Les images de Jeanne Musée des Beaux Arts Musée des Beaux Arts 26 avril 2023 Musée des Beaux Arts Orléans orléans

Orléans Loiret