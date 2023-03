VISITES EN FAMILLE / Dans les pas de Jean Bardin Musée des Beaux Arts Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

VISITES EN FAMILLE / Dans les pas de Jean Bardin Musée des Beaux Arts, 19 avril 2023, Orléans. VISITES EN FAMILLE / Dans les pas de Jean Bardin 19 et 26 avril Musée des Beaux Arts Sans réservation préalable pour les adultes. Inclus dans le billet d’entrée des musées. EXPOSITION / Jean Bardin (1732-1809), le feu sacré

>>> Du 3 décembre 2022 au 30 avril 2023 Le musée des Beaux-Arts d’Orléans présente du 3 décembre 2022 au 30 avril 2023 la première exposition rétrospective consacrée à l’un de ses grands hommes : le peintre Jean Bardin (1732-1809). Guidés par une médiatrice, visitez en famille (enfants à partir de 8 ans) l’exposition consacrée à Jean Bardin. Découvrez les techniques de dessin et les thèmes représentés dans les œuvres du premier directeur de l’École gratuite de dessin d’Orléans. Mercredi 19 avril à 15h

Mercredi 26 avril à 15h Musée des Beaux Arts 1, rue Fernand Rabier 45000 Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « reservationmusee@orleans-metropole.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/musees-accueil »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-19T15:00:00+02:00 – 2023-04-19T16:30:00+02:00

2023-04-26T15:00:00+02:00 – 2023-04-26T16:30:00+02:00 exposition peinture @ MBA

