Tarif plein : 6 euros / Tarif réduit : 3 euros / Gratuit avec le Pass musées EXPOSITION / Computation, Céramique, Dessin

>>> Du 19 avril au 11 juin L’École gratuite de dessin qui ouvre en 1786 à Orléans avec Jean Bardin comme professeur-directeur a pour but de revivifier les manufactures de céramique de la région en formant mieux les artistes aux arts du dessin. Plus de deux siècles plus tard, l’école, devenue l’ESAD, continue sous la direction d’Emmanuel Guez de susciter l’innovation dans le champ de la céramique et du dessin. Les oeuvres des jeunes diplômés montrent l’héritage vivant de Jean Bardin dans la production contemporaine. Musée des Beaux Arts 1, rue Fernand Rabier 45000 Orléans 45000 Loiret Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-19T08:00:00+00:00 – 2023-06-11T16:00:00+00:00

