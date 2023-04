EXPOSITION / Jean Bardin (1732-1809), aujourd’hui Musée des Beaux Arts, 18 avril 2023, Orléans.

ESAD Orléans : l’héritage

Computation, Céramique, Dessin

>>> Du 19 avril au 11 juin

L’École gratuite de dessin qui ouvre en 1786 à Orléans avec Jean Bardin comme professeur-directeur doit revivifier les manufactures de céramique de la région en formant les artistes aux arts du dessin. Aujourd’hui, l’école, devenue l’ESAD (École Supérieure d’Art et de Design), continue de susciter l’innovation dans le champ de la céramique et du dessin. Les oeuvres des jeunes diplômés montrent l’héritage vivant de Jean Bardin dans la production contemporaine.

Europa 2022

Collectif Objects, Crafts and Computation

Hugo Bosqué, Olivier Bouton, Salma Essid, Anne-Laure Fréant, Sylvia Fredriksson, Luiz Gustavo Machado de Carvalho, Emmanuel Hugnot, Gabriel Martinez, Etienne Mosnier, Thérèse Nalin, Maëlle Pires, Amélie Samson, Eva Vedel, Caroline Zahnd

Le projet Europa 2022 est un dispositif participatif et génératif dessiné à partir d’une carte linguistique du continent. Le projet intègre une collection de sculptures générées grâce à un processus de physicalisation de données sonores numériques issues des enregistrements d’un texte du philosophe tchèque Jan Patočka lu dans différentes langues européennes :

« C’est un même héritage qui se maintient à travers les catastrophes, et c’est pourquoi il me semble qu’on peut se hasarder à affirmer que l’Europe – l’Europe occidentale surtout, mais aussi celle qu’on appelle « l’autre Europe » — est issue du soin de l’âme. Της ψυχής επιμελείσθαι, voilà le germe dont est né ce qu’a été l’Europe. »

Jan Patočka, Platon et l’Europe, Séminaire de 1973, trad. E. Abrams, Lagrasse, Verdier, 1983, p.99.

Dépassant une définition de l’Europe par ses frontières, Europa 2022 imagine une topographie sonore de l’Europe qui révèle sa diversité linguistique et son identité par ses langues, accents et intonations.

L’ÉSAD Orléans a présenté le projet Europa 2022 lors de l’événement EuroFabrique du 7 au 10 février 2022, organisé au Grand Palais Éphémère dans le cadre de la Présidence française de l’Union Européenne.

Europa 2022 a reçu le prix ARTE, partenaire média d’EuroFabrique et sera présenté le 18 octobre prochain, lors de la célébration officielle des 30 ans de la chaîne à Strasbourg.

Ecole partenaire : Faculté de céramique et de verre de la Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design de Wrocław

