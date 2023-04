EXPOSITION / Le Trait et l’Ombre Musée des Beaux Arts Orléans Catégories d’évènement: Loiret

EXPOSITION / Le Trait et l’Ombre Musée des Beaux Arts, 18 avril 2023, Orléans. EXPOSITION / Le Trait et l’Ombre 18 avril – 27 août Musée des Beaux Arts Tarif plein : 6 euros / Tarif réduit : 3 euros / Gratuit avec le Pass musées EXPOSITION / Le Trait et l’Ombre, dessins français >>> Du 30 mai au 27 août Deuxième accrochage

Le musée des Beaux-Arts expose dans ses cabinets d’arts graphiques de nouveaux dessins français de la Renaissance au XXe siècle, réunissant des feuilles de Michel Ier Corneille, Hubert Robert, Léon Cogniet… Visite commentée

> Jeudi 15 juin, 18h30 Musée des Beaux Arts 1, rue Fernand Rabier 45000 Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « http://billetterie.orleans-metropole.fr »}, {« type »: « email », « value »: « reservationmusee@orleans-metropole.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-18T10:00:00+02:00 – 2023-04-18T18:00:00+02:00

2023-08-27T13:00:00+02:00 – 2023-08-27T18:00:00+02:00 exposition ville @ MBA

