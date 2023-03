JOURNÉE D’ÉTUDE / Jean Bardin (1732-1809), le feu sacré Musée des Beaux Arts Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

L’exposition Jean Bardin (1732-1809), le feu sacré confronte pour la première fois les oeuvres de l’artiste et permet de mieux le remettre dans son temps. Cette journée d’étude réunira les spécialistes de la deuxième moitié du XVIIIe siècle pour évoquer les différents aspects de l’art de cette période. Vendredi 7 avril à 10h Programme détaillé :

Jean Bardin (1732-1809) : le peintre et son contexte

Journée d’étude à l’Auditorium du musée des Beaux-Arts d’Orléans

Vendredi 7 avril 2023 L’exposition Jean Bardin (1732-1809), le feu sacré a posé les bases des études sur cet artiste tombé dans l’oubli après avoir été l’un des grands espoirs de la nouvelle génération de peintres formés à l’Académie royales dans les années 1760, puis être devenu le peintre officiel de la ville d’Orléans à partir 1786. La journée d’étude propose d’approfondir la connaissance de l’artiste et de son œuvre au travers de deux axes explorés par des spécialistes de la période, son contexte et sa pratique artistique. 9h45 – Accueil des participants

10h15 – Introduction par Olivia Voisin Le peintre dans son contexte : faire carrière dans la seconde moitié du XVIIIe siècle 10h30 – L’Année 1765 par Marie-Catherine Sahut, Conservateur en chef honoraire du Patrimoine au musée du Louvre

10h55 – Orléans dans le concert des institutions artistiques de province par Emilie Roffidal, Chargée de recherche CNRS, laboratoire FRAMESPA-UMR 5136, Toulouse 11h20 – Paris et Orléans, des relations privilégiées par Christian Michel, Professeur d'histoire de l'art moderne à l'Université de Lausanne

11h45 – Bardin au palais Mancini : sources et témoignages contemporains par Nicolas Lesur, Historien de l'art

par Nicolas Lesur, Historien de l’art 11h10 – échanges avec le public

12h25 – Ce que le peintre Bardin a vu des fêtes républicaines à Orléans par Pierre Serna, Professeur d’histoire moderne à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

12h50 – Pause déjeuner L'art du peintre : invention et pratiques 14h30 – Jean Bardin dans le contexte romain (1768-1772) par Frédéric Jimeno, Docteur en histoire de l'art, commissaire scientifique de l'exposition

14h55 – Les accessoires antiques dans la peinture religieuse de Bardin par Christine Gouzi, Professeur en histoire de l'art moderne, Sorbonne Université

par Christine Gouzi, Professeur en histoire de l’art moderne, Sorbonne Université 15h20 – Peindre en dessinant : la gouache sur papier lavé chez Bardin et ses contemporains par Mehdi Korchane, Responsable de la conservation des arts graphiques des musées d’Orléans

16h30 – Conclusion

