ATELIER ADULTES / Dessiner au musée Musée des Beaux Arts Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans

ATELIER ADULTES / Dessiner au musée Musée des Beaux Arts, 25 mars 2023, Orléans. ATELIER ADULTES / Dessiner au musée 25 mars et 8 avril Musée des Beaux Arts Inclus dans le billet d’entrée aux musées ATELIER ADULTES / Dessiner au musée ! Atelier pour adultes.

Sortez crayons et papiers et venez dessiner au musée avec l’artiste Dominique Garros. Samedi 25 mars à 10h

Samedi 8 avril à 10h Musée des Beaux Arts 1, rue Fernand Rabier 45000 Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « reservationmusee@orleans-metropole.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/culture-produits/produits?familles=2002253150530400347 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T10:00:00+01:00 – 2023-03-25T12:30:00+01:00

2023-04-08T10:00:00+02:00 – 2023-04-08T12:30:00+02:00 dessiner musées @MBAO

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Musée des Beaux Arts Adresse 1, rue Fernand Rabier 45000 Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville Musée des Beaux Arts Orléans

Musée des Beaux Arts Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

ATELIER ADULTES / Dessiner au musée Musée des Beaux Arts 2023-03-25 was last modified: by ATELIER ADULTES / Dessiner au musée Musée des Beaux Arts Musée des Beaux Arts 25 mars 2023 Musée des Beaux Arts Orléans orléans

Orléans Loiret