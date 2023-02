VISITES INSOLITES / Art&Yoga, salutation au musée Musée des Beaux Arts, 23 mars 2023, Orléans.

VISITES INSOLITES / Art&Yoga, salutation au musée 23 mars et 27 avril Musée des Beaux Arts

Détendez-vous et vivez une expérience unique au musée grâce à des sessions mêlant découverte des œuvres et postures de yoga avec une médiatrice et le studio Fun & Yoga !

Musée des Beaux Arts 1, rue Fernand Rabier 45000 Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

ART & YOGA : Salutation au musée

Chaque séance est pensée sur une thématique différente pour relier votre corps et votre esprit en lien avec une sélection d’œuvres du musée.

Jeudi 23 mars à 18h30

Jeudi 27 avril à 18h30

N’hésitez pas à apporter votre tapis de sol et prendre des vêtements dans lesquels vous vous sentez à l’aise.

Réservation sur : https://www.funetyoga.com/reservations



2023-03-23T18:30:00+01:00

2023-04-27T20:00:00+02:00

Musée des Beaux-Arts