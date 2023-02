MINI-ATELIERS (4-6 ans) Musée des Beaux Arts Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans

MINI-ATELIERS (4-6 ans) Musée des Beaux Arts, 22 mars 2023, Orléans. MINI-ATELIERS (4-6 ans) 22 mars et 12 avril Musée des Beaux Arts

Inclus dans le billet d’entrée. Dans la limite des places disponibles. Les Mini-ateliers (4-6 ans) Le musée des Beaux-Arts vous invite à expérimenter et à créer autour des œuvres avec votre enfant, accompagnés d’une médiatrice et dans un cadre confortable et convivial.

Découverte des œuvres des collections, accompagnée de jeux et suivie d’un petit atelier artistique. Mercredi 22 mars à 11h

Mercredi 12 avril à 11h Pour cet atelier, les enfants peuvent être accompagnés de l’un de leurs parents (pas de réservation nécessaire pour les adultes). Inclus dans le billet d’entrée. Musée des Beaux Arts 1, rue Fernand Rabier 45000 Orléans 45000 Loiret Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T10:00:00+00:00 – 2023-04-12T10:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Musée des Beaux Arts Adresse 1, rue Fernand Rabier 45000 Ville Orléans Age minimum 4 Age maximum 6 lieuville Musée des Beaux Arts Orléans Departement Loiret

Musée des Beaux Arts Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

MINI-ATELIERS (4-6 ans) Musée des Beaux Arts 2023-03-22 was last modified: by MINI-ATELIERS (4-6 ans) Musée des Beaux Arts Musée des Beaux Arts 22 mars 2023 Musée des Beaux Arts Orléans orléans

Orléans Loiret