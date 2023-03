WEEK-END TÉLÉRAMA / Sous les traits de crayons de Jean Bardin au musée des Beaux-Arts Musée des Beaux Arts Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

WEEK-END TÉLÉRAMA / Sous les traits de crayons de Jean Bardin au musée des Beaux-Arts

18 et 19 mars

Musée des Beaux Arts, Orléans

Inclus dans le billet d'entrée et le pass musées, gratuit pour le pass Télérama, sans réservation

À l'occasion du week-end Télérama, le musée des Beaux-Arts et l'Hôtel Cabu proposent plusieurs visites exceptionnelles, sans réservation préalable (dans la limite des places disponibles) !

Sous les traits de crayons de Jean Bardin, regard permanent entre le dessin et la peinture

Olivier Fleygnac, restaurateur des collections d’arts graphiques, vous propose trois thématiques pour mieux comprendre le dessin au temps de Jean Bardin. Samedi 18 mars à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 (durée 30 min.)

Musée des Beaux Arts
1, rue Fernand Rabier 45000 Orléans

2023-03-18T14:30:00+01:00 – 2023-03-18T15:00:00+01:00

2023-03-19T17:30:00+01:00 – 2023-03-19T18:00:00+01:00 exposition jean @ Télérama

