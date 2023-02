WEEK-END TÉLÉRAMA / Visites flash au musée des Beaux-Arts Musée des Beaux Arts Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

WEEK-END TÉLÉRAMA / Visites flash au musée des Beaux-Arts 18 et 19 mars Musée des Beaux Arts

Inclus dans le billet d’entrée et le pass musées, gratuit pour le pass Télérama, sans réservation WEEK-END TÉLÉRAMA / Visites flash au musée des Beaux-Arts À l’occasion du week-end Télérama, le musée des Beaux-Arts et l’Hôtel Cabu proposent plusieurs visites exceptionnelles, sans réservation préalable (dans la limite des places disponibles) ! Visites flash autour de l’exposition « Jean Bardin, le feu sacré »

Une médiatrice vous propose une découverte de l’exposition Jean Bardin, le feu sacré, en 30 minutes, comme une introduction à son art, son parcours, ses sujets de prédilection et ses techniques. Samedi 18 mars à 14h, 15h, 16h et 17h (durée 30 min.)

Dimanche 19 mars à 14h, 15h, 16h et 17h (durée 30 min.) Musée des Beaux Arts 1, rue Fernand Rabier 45000 Orléans 45000 Loiret Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T13:00:00+00:00 – 2023-03-19T16:30:00+00:00

