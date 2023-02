MUSIQUE PLURI’ELLES / Déambulation et récital au musée des Beaux-Arts Musée des Beaux Arts Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans

MUSIQUE PLURI’ELLES / Déambulation et récital au musée des Beaux-Arts Musée des Beaux Arts, 12 mars 2023, Orléans. MUSIQUE PLURI’ELLES / Déambulation et récital au musée des Beaux-Arts Dimanche 12 mars, 14h00, 16h00 Musée des Beaux Arts

Compris dans le billet d’entrée ou le pass musées MUSIQUE PLURI’ELLES / Déambulation et récital au musée des Beaux-Arts

Les femmes artistes : regards croisés entre œuvres picturales et musicales

A l’occasion du cycle Musiques pluri’elles, dans le cadre de Festiv’elles Déambulation musicale

Déambulation musicale et regard sur quelques peintures avecpour fil rouge les femmes artistes. Répertoire de Fernande Decruck, compositrice du début du XXème.

Par les élèves du conservatoire et une médiatrice du musée des Beaux-Arts Dimanche 12 mars à 14h Récital de piano

A l’auditorium du musée des Beaux-Arts Dimanche 12 mars à 16h Musée des Beaux Arts 1, rue Fernand Rabier 45000 Orléans 45000 Loiret Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-12T13:00:00+00:00 – 2023-03-12T16:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Musée des Beaux Arts Adresse 1, rue Fernand Rabier 45000 Ville Orléans lieuville Musée des Beaux Arts Orléans Departement Loiret

Musée des Beaux Arts Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

MUSIQUE PLURI’ELLES / Déambulation et récital au musée des Beaux-Arts Musée des Beaux Arts 2023-03-12 was last modified: by MUSIQUE PLURI’ELLES / Déambulation et récital au musée des Beaux-Arts Musée des Beaux Arts Musée des Beaux Arts 12 mars 2023 Musée des Beaux Arts Orléans orléans

Orléans Loiret