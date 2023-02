MAXI-ATELIERS (7-10 ans) Musée des Beaux Arts Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

MAXI-ATELIERS (7-10 ans) Musée des Beaux Arts, 8 mars 2023, Orléans. MAXI-ATELIERS (7-10 ans) 8 mars et 12 avril Musée des Beaux Arts

Gratuit. Dans la limite des places disponibles. Observe, décrypte, teste et crée durant cette visite-atelier autour d’une œuvre des collections du musée. Mercredi 08 mars à 14h

Mercredi 12 avril à 14h Durée 1h30

Gratuit pour les enfants. Dans la limite des places disponibles. Musée des Beaux Arts 1, rue Fernand Rabier 45000 Orléans

