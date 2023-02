DON DE SANG / Musée des Beaux-Arts Musée des Beaux Arts Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

DON DE SANG / Musée des Beaux-Arts Musée des Beaux Arts, 6 mars 2023, Orléans. DON DE SANG / Musée des Beaux-Arts Lundi 6 mars, 12h15 Musée des Beaux Arts DON DE SANG / MOBE L’établissement français du sang et l’équipe des musées invitent les donneurs à se rendre dans l’un des musées d’Orléans pour effectuer leur don et profiter d’un cadre unique entouré des œuvres. Lundi 6 mars de 12h15 à 16h30 Réservez votre créneau sur : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ Musée des Beaux Arts 1, rue Fernand Rabier 45000 Orléans 45000 Loiret Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

