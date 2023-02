CONCERT ÉVÈNEMENT / Jean Bardin (1732-1809), le feu sacré Musée des Beaux Arts Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans

CONCERT ÉVÈNEMENT / Jean Bardin (1732-1809), le feu sacré Musée des Beaux Arts, 5 mars 2023, Orléans. CONCERT ÉVÈNEMENT / Jean Bardin (1732-1809), le feu sacré Dimanche 5 mars, 15h00 Musée des Beaux Arts

Gratuit (premier dimanche du mois) EXPOSITION / Jean Bardin (1732-1809), le feu sacré

>>> Du 3 décembre 2022 au 30 avril 2023 Le musée des Beaux-Arts d’Orléans présente du 3 décembre 2022 au 30 avril 2023 la première exposition rétrospective consacrée à l’un de ses grands hommes : le peintre Jean Bardin (1732-1809). Concert évènement par Paul Goussot au clavecin

Musique de cour, musique du peuple au temps de Bardin

Florilège musical au temps de Jean Bardin (Rameau, Royer, Balbastre, Dussek et improvisations dans le style révolutionnaire) Sans réservation, places assises dans la limite des sièges disponibles Musée des Beaux Arts 1, rue Fernand Rabier 45000 Orléans 45000 Loiret Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-05T14:00:00+00:00 – 2023-03-05T15:30:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Musée des Beaux Arts Adresse 1, rue Fernand Rabier 45000 Ville Orléans lieuville Musée des Beaux Arts Orléans Departement Loiret

Musée des Beaux Arts Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

CONCERT ÉVÈNEMENT / Jean Bardin (1732-1809), le feu sacré Musée des Beaux Arts 2023-03-05 was last modified: by CONCERT ÉVÈNEMENT / Jean Bardin (1732-1809), le feu sacré Musée des Beaux Arts Musée des Beaux Arts 5 mars 2023 Musée des Beaux Arts Orléans orléans

Orléans Loiret