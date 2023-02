VISITE COMMENTÉE / Le Trait et l’Ombre Musée des Beaux Arts Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans

VISITE COMMENTÉE / Le Trait et l’Ombre Musée des Beaux Arts, 4 mars 2023, Orléans. VISITE COMMENTÉE / Le Trait et l’Ombre 4 mars et 15 avril Musée des Beaux Arts

Inclus dans le billet d’entrée et le pass musées

Le conservateur des arts graphiques vous donne rendez-vous pour découvrir une sélection de dessins précieux, issus des collections et exposés à chaque étage du musée. Musée des Beaux Arts 1, rue Fernand Rabier 45000 Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire EXPOSITION / Le Trait et l’Ombre, dessins français

>>> Du 31 janvier au 30 avril Le musée des Beaux-Arts expose dans ses cabinets d’arts graphiques ses plus beaux dessins français de la Renaissance au XXe siècle : une première sélection est dévoilée, réunissant des feuilles de Vignon, Poussin, Coypel, Watteau, Boucher, Fragonard, Hubert Robert… Samedi 4 mars 16h

Samedi 15 avril 16h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T16:00:00+01:00

2023-04-15T17:30:00+02:00 @ MBA

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Musée des Beaux Arts Adresse 1, rue Fernand Rabier 45000 Ville Orléans lieuville Musée des Beaux Arts Orléans Departement Loiret

Musée des Beaux Arts Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

VISITE COMMENTÉE / Le Trait et l’Ombre Musée des Beaux Arts 2023-03-04 was last modified: by VISITE COMMENTÉE / Le Trait et l’Ombre Musée des Beaux Arts Musée des Beaux Arts 4 mars 2023 Musée des Beaux Arts Orléans orléans

Orléans Loiret