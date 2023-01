Tosca : un opéra coopératif Musée des Beaux Arts Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans

Tosca : un opéra coopératif Musée des Beaux Arts, 28 février 2023, Orléans. Tosca : un opéra coopératif Mardi 28 février, 14h30 Musée des Beaux Arts

Entrée 5 €

Clément Joubert vous présentera Tosca, sa genèse, l’histoire, agrémentées d’extraits choisis de l’œuvre. Il sera également question de l’opéra coopératif Musée des Beaux Arts 1, rue Fernand Rabier 45000 Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Tosca : un opéra coopératif Conférence par C. Joubert Compositeur et Chef d’Orchestre Tosca est un drame, d’abord théâtral (la Tosca), puis opératique. Le génie de Puccini est partout : dans l’utilisation presque excessive des leitmotivs, dans l’écriture musicale dramatique, mais aussi dans son orchestration, qui fait la part belle au personnage qui en devient presque principal : l’orchestre.Durant 1h15, Clément Joubert vous présentera Tosca, sa genèse, l’histoire, agrémentées d’extraits choisis de l’œuvre, pour que l’auditeur puisse un peu plus pénétrer les secrets de la partition.Il sera également question de l’opéra coopératif ? Qu’est-ce ? Quelle finalité ? Quels moyens ? Ou comment créer un opéra sur un territoire, avec le territoire, pour le territoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-28T14:30:00+01:00

2023-02-28T16:30:00+01:00

