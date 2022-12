STAGE / Arts plastiques (8-12 ans) Musée des Beaux Arts Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Stage d’arts plastiques autour des expositions et des collections du musée des Beaux-Arts pendant les vacances scolaires. Musée des Beaux Arts 1, rue Fernand Rabier 45000 Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire STAGE D’ARTS PLASTIQUES / Il était une fois un tableau en mouvement Qu’est-ce qui rend un tableau vivant? En partant de l’observation de certaines oeuvres du musée, vous partirez à la recherche des méthodes pour retranscrire le mouvement dans une image et même raconter vos histoires. À l’aide du dessin, de «pop-up», de marionnettes en papier et d’illustrations, apprenez à rendre expressifs vos personnages et à donner vie à une histoire grâce à l’animation! Avec Armelle Mercat, artiste et illustratrice Stage de 4 demi-journées de 14h à 16h pour les 8-12 ans. L’inscription s’effectue sur le premier jour du stage, mais la réservation est bien effective pour les 4 demi-journées. Du mardi 21 au vendredi 24 février Tarifs : 50 € le stage de 4 demi-journées pour le 1er enfant, 35 € à partir du deuxième enfant du même foyer et sur la même semaine de stage (le créneau horaire peut différer). Le paiement s’effectue le premier jour du stage, à l’accueil du musée des Beaux-Arts, uniquement en espèces, chèque ou chèque-vacances. Les paiements en carte bancaire ne sont pas acceptés pour les stages.

