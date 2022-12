VISITES MUSICALES / Place aux musiciens en herbe ! Musée des Beaux Arts Orléans Catégories d’évènement: Loiret

VISITES MUSICALES / Place aux musiciens en herbe ! Musée des Beaux Arts, 5 février 2023, Orléans. VISITES MUSICALES / Place aux musiciens en herbe ! Dimanche 5 février 2023, 14h00 Musée des Beaux Arts

Inclus dans le billet d’entrée et le pass musées

Les portes de l’auditorium restent ouvertes tout l’après-midi pour inviter les visiteurs à s’accorder une petite pause musicale, au cœur de leur parcours dans le musée. Musée des Beaux Arts 1, rue Fernand Rabier 45000 Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire VISITES MUSICALES / Place aux musiciens en herbe !

Par les élèves du Conservatoire d’Orléans

Les portes de l’auditorium du musée des Beaux-Arts d’Orléans restent ouvertes tout l’après-midi pour inviter les visiteurs à s’accorder une petite pause musicale, au cœur de leur parcours dans le musée. Dimanche 05 février dès 14h Gratuit (gratuité du billet d’entrée des musées pour tous le 1er dimanche du mois)

Accès à l’auditorium inclus dans le billet d’entrée des musées, sans réservation préalable. Jauge limitée.

2023-02-05T14:00:00+01:00

2023-02-05T16:00:00+01:00

