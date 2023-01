Fourier et le fouriérisme Musée des Beaux Arts Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Fourier et le fouriérisme Musée des Beaux Arts, 31 janvier 2023, Orléans. Fourier et le fouriérisme Mardi 31 janvier, 14h30 Musée des Beaux Arts

Entrée 5 €

Le seul de vous qui ait le sens commun, c’est un fou, un grand génie, un imbécile, un divin poète bien au-dessus de Lamartine, de Hugo et de Byron ; c’est Charles Fourier le phalanstérien… T. Gautier Musée des Beaux Arts 1, rue Fernand Rabier 45000 Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire L’œuvre extraordinaire de Charles Fourier, 1772-1837 Conférence par C. H. Joubert Compositeur et Chef d’Orchestre « Le seul de vous qui ait le sens commun, c’est un fou, un grand génie, un imbécile, un divin poète bien au-dessus de Lamartine, de Hugo et de Byron ; c’est Charles Fourier le phalanstérien… » écrivait Théophile Gautier

