EXPOSITION / Le Trait et l’Ombre Musée des Beaux Arts Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

EXPOSITION / Le Trait et l’Ombre Musée des Beaux Arts, 31 janvier 2023, Orléans. EXPOSITION / Le Trait et l’Ombre 31 janvier – 30 avril 2023 Musée des Beaux Arts

Tarif plein : 6 euros / Tarif réduit : 3 euros / Gratuit avec le Pass musées

Le musée des Beaux-Arts expose dans ses cabinets d’arts graphiques ses plus beaux dessins français de la Renaissance à la fin du XVIIIe siècle. Musée des Beaux Arts 1, rue Fernand Rabier 45000 Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire EXPOSITION / Le Trait et l’Ombre, dessins français

>>> Du 31 janvier au 30 avril Après leur présentation au musée du Domaine départemental de Sceaux en 2022, le musée des Beaux-Arts expose dans ses cabinets d’arts graphiques ses plus beaux dessins français de la Renaissance à la fin du XVIIIe siècle. Aucune exposition d’envergure sur cette partie de la collection des dessins n’avait été proposée au public orléanais depuis 1976. Une première sélection est dévoilée, réunissant des feuilles de Vignon, Poussin, Coypel, Watteau, Boucher, Fragonard, Hubert Robert…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-31T10:00:00+01:00

2023-04-30T18:00:00+02:00 @ MBA

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Musée des Beaux Arts Adresse 1, rue Fernand Rabier 45000 Ville Orléans lieuville Musée des Beaux Arts Orléans Departement Loiret

Musée des Beaux Arts Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

EXPOSITION / Le Trait et l’Ombre Musée des Beaux Arts 2023-01-31 was last modified: by EXPOSITION / Le Trait et l’Ombre Musée des Beaux Arts Musée des Beaux Arts 31 janvier 2023 Musée des Beaux Arts Orléans orléans

Orléans Loiret