Concert dans le cadre de l’exposition « Jean Bardin, le feu sacré », par Justin Taylor au piano forte et Sophie de Bardonnèche au violon. Musée des Beaux Arts 1, rue Fernand Rabier 45000 Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire EXPOSITION / Jean Bardin (1732-1809), le feu sacré

>>> Du 3 décembre 2022 au 30 avril 2023 Le musée des Beaux-Arts d’Orléans présente du 3 décembre 2022 au 30 avril 2023 la première exposition rétrospective consacrée à l’un de ses grands hommes : le peintre Jean Bardin (1732-1809). Concert évènement par Justin Taylor au piano forte et Sophie de Bardonnèche au violon « Une soirée de sonates en 1800 »

