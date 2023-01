Comme des Bêtes !-l’animalisation dans la caricature Musée des Beaux Arts Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans

Comme des Bêtes !-l’animalisation dans la caricature Musée des Beaux Arts, 24 janvier 2023, Orléans. Comme des Bêtes !-l’animalisation dans la caricature Mardi 24 janvier, 14h30 Musée des Beaux Arts

entrée 5 €

Parmi les procédés rhétoriques à la disposition des dessinateurs/caricaturistes, un moyen de déconstruction de l’adversaire a été particulièrement utilisé : l’animalisation. Musée des Beaux Arts 1, rue Fernand Rabier 45000 Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Comme des Bêtes !-l’animalisation dans la caricature conférence par J. Houdré Parmi les procédés rhétoriques à la disposition des dessinateurs/caricaturistes, un moyen de déconstruction de l’adversaire a été particulièrement utilisé : l’animalisation. Elle peut viser des personnes, des groupes, des idées.

Jacky Houdré, co-signataire du livre Bêtes de pouvoir (Nouveau Monde Editions 2010) vous invite à un « voyage » dans le bestiaire de la caricature française des deux derniers siècles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-24T14:30:00+01:00

2023-01-24T16:30:00+01:00

