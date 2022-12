LECTURES / Lectures par Aiat Fayez Musée des Beaux Arts Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

LECTURES / Lectures par Aiat Fayez Musée des Beaux Arts, 22 janvier 2023, Orléans. LECTURES / Lectures par Aiat Fayez Dimanche 22 janvier 2023, 14h00 Musée des Beaux Arts

Lectures incluses dans le billet d’entrée des musées. Sans réservation préalable.

Plongez dans l’univers de ce jeune romancier et dramaturge, et, guidé par sa voix, faites une pause lecture au musée. Musée des Beaux Arts 1, rue Fernand Rabier 45000 Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire LECTURES / Lectures par Aiat Fayez, auteur en résidence Dans le cadre des Nuits de la lecture. Plongez dans l’univers de ce jeune romancier et dramaturge, et, guidé par sa voix, faites une pause lecture au musée. Dimanche 22 janvier à 14h Lectures incluses dans le billet d’entrée du musée sans supplément.

Sans réservation préalable.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-22T14:00:00+01:00

2023-01-22T14:30:00+01:00

