RESTITUTION DE PROJET / Déclarations enflammées Musée des Beaux Arts, 19 janvier 2023, Orléans. RESTITUTION DE PROJET / Déclarations enflammées Jeudi 19 janvier 2023, 17h30, 18h30 Musée des Beaux Arts En compagnie de l’auteur Aiat Fayez, les élèves de première en option Lettres, Humanités, Philosophie du lycée Voltaire se sont emparés des œuvres du musée. Musée des Beaux Arts 1, rue Fernand Rabier 45000 Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire RESTITUTION DE PROJET / Déclarations enflammées En compagnie de l’auteur Aiat Fayez, les élèves de première en option Lettres, Humanités, Philosophie du lycée Voltaire se sont emparés des œuvres du musée. Prêtant leur voix aux personnages des tableaux, ils mettent en scène des déclarations amoureuses de leur invention, décalées, émouvantes ou encore pleines d’humour. Jeudi 19 janvier à 17h30 et 18h30

