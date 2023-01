Marine de Loire, poumon économique et pourvoyeuse d’emplois Musée des Beaux Arts Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

La Loire a été créatrice de très nombreux emplois générés par la navigation. Il fallait construire des bateaux d’où beaucoup de métiers liés à la navigation tels bûcherons, scieurs de long … Musée des Beaux Arts 1, rue Fernand Rabier 45000 Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Marine de Loire, poumon économique et pourvoyeuse d’emplois conférence de J. F. Raffestin Jusqu’à l’arrivée du chemin de fer, la Loire a été source d’une activité économique florissante, et donc créatrice de très nombreux emplois, générés directement ou indirectement par la navigation sur le fleuve. Il y avait beaucoup de bateaux pour transporter des marchandises et des personnes, bateaux qu’il fallait construire, d’où de nombreux métiers tels bûcherons, scieurs de long, charpentiers de marine, cordiers, voiliers, ferronniers…

