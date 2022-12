L’Italie au fil des cartes Musée des Beaux Arts Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

L’Italie au fil des cartes Musée des Beaux Arts, 14 janvier 2023, Orléans. L’Italie au fil des cartes Samedi 14 janvier 2023, 15h00 Musée des Beaux Arts

Entrée libre, 5 € pour les adhérents, 4 € pour les non adhérents

L’histoire des jeux de cartes en Italie Musée des Beaux Arts 1, rue Fernand Rabier 45000 Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire L’Italie est aux avant-postes de l’arrivée des cartes à jouer en Europe au XIVe siècle. Les grands centres marchands tels que Venise, Florence et Milan permettent la diffusion du jeu dans une grande partie du continent mais très tôt ils sont concurrencés par les Allemands et surtout les Français. Cependant, au 17e et 18e, Bologne continue d’approvisionner une grande partie de l’Italie. Le 19e voit fleurir des centres un peu partout, c’est cette histoire que nous survolerons.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-14T15:00:00+01:00

2023-01-14T16:30:00+01:00

