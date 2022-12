ATELIER ADULTES / Ateliers d’écriture Musée des Beaux Arts Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

ATELIER ADULTES / Ateliers d’écriture Musée des Beaux Arts, 14 janvier 2023, Orléans. ATELIER ADULTES / Ateliers d’écriture 14 et 21 janvier 2023 Musée des Beaux Arts

Inclus dans le billet d’entrée et le pass musées

À l’occasion de l’accueil de l’auteur Aiat Fayez, des ateliers sont organisés pour vous faire vivre une expérience d’écriture créative unique. handicap moteur mi Musée des Beaux Arts 1, rue Fernand Rabier 45000 Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire ATELIER ADULTES / Atelier d’écriture Le musée des Beaux-Arts accueille l’auteur Aiat Fayez en résidence jusqu’en janvier 2023. À cette occasion, des ateliers sont organisés pour vous faire vivre une expérience d’écriture créative unique. Samedi 14 janvier à 14h

Samedi 21 janvier à 14h et 16h (dans le cadre des Nuits de la lecture) Durée 2h. Jauge limitée à 6 personnes. Inclus dans le billet d’entrée des musées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-14T14:00:00+01:00

2023-01-21T17:30:00+01:00 @ Musée des Beaux-Arts

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Musée des Beaux Arts Adresse 1, rue Fernand Rabier 45000 Ville Orléans lieuville Musée des Beaux Arts Orléans Departement Loiret

Musée des Beaux Arts Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

ATELIER ADULTES / Ateliers d’écriture Musée des Beaux Arts 2023-01-14 was last modified: by ATELIER ADULTES / Ateliers d’écriture Musée des Beaux Arts Musée des Beaux Arts 14 janvier 2023 Musée des Beaux Arts Orléans orléans

Orléans Loiret