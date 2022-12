ATELIER ADOS / Mots d’ados Musée des Beaux Arts Orléans Catégories d’évènement: Loiret

ATELIER ADOS / Mots d'ados

Laissez-vous porter par votre imaginaire et l'espace du musée pour libérer les mots et créer des histoires avec un auteur !

Atelier d'écriture créative avec l'auteur Aiat Fayez, en résidence au musée

Samedi 14 janvier à 11h

Pour les 10-15 ans. Durée 1h30.

Inclus dans le billet d'entrée (gratuit pour les -26 ans)

Musée des Beaux Arts
1, rue Fernand Rabier 45000 Orléans

2023-01-14T11:00:00+01:00

2023-01-14T12:30:00+01:00 @Musée des Beaux-Arts

