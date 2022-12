VISITES THÉMATIQUES / Regards sur la féminité représentée Musée des Beaux Arts Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

VISITES THÉMATIQUES / Regards sur la féminité représentée Musée des Beaux Arts, 12 janvier 2023, Orléans. VISITES THÉMATIQUES / Regards sur la féminité représentée 12 et 28 janvier 2023 Musée des Beaux Arts

Inclus dans le billet d’entrée des musées et dans l’abonnement annuel des musées.

Parcourez les collections à la découverte de toutes ces féminités représentées. handicap moteur mi Musée des Beaux Arts 1, rue Fernand Rabier 45000 Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire VISITES THÉMATIQUES / Regards sur la féminité représentée De la Sainte Vierge, à la séductrice en passant par la mère nourricière et la femme moderne, parcourez les collections à la découverte de toutes ces féminités représentées, accompagnés d’une médiatrice du musée.

Cette visite thématique est conçue en écho au spectacle « Maman » de Samuel Benchetrit et Vanessa Paradis, présenté au Théâtre d’Orléans par le CADO du 19 au 29 janvier 2023. Avec le CADO – Centre Nationnal de Création Orléans-Loiret Jeudi 12 janvier à 18h30

Samedi 28 janvier à 14h Inclus dans le billet d’entrée des musées et dans l’abonnement annuel des musées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-12T18:30:00+01:00

2023-01-28T14:30:00+01:00 @Musée des Beaux-Arts Orléans

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Musée des Beaux Arts Adresse 1, rue Fernand Rabier 45000 Ville Orléans lieuville Musée des Beaux Arts Orléans Departement Loiret

Musée des Beaux Arts Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

VISITES THÉMATIQUES / Regards sur la féminité représentée Musée des Beaux Arts 2023-01-12 was last modified: by VISITES THÉMATIQUES / Regards sur la féminité représentée Musée des Beaux Arts Musée des Beaux Arts 12 janvier 2023 Musée des Beaux Arts Orléans orléans

Orléans Loiret