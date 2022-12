VISITES COMMENTÉES / Jean Bardin (1732-1809), le feu sacré Musée des Beaux Arts Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Visite incluse dans le billet d’entrée ou le pass musées

Découvrez la carrière de ce grand espoir de la peinture française dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Musée des Beaux Arts 1, rue Fernand Rabier 45000 Orléans

>>> Du 3 décembre 2022 au 30 avril 2023 Le musée des Beaux-Arts d’Orléans présente du 3 décembre 2022 au 30 avril 2023 la première exposition rétrospective consacrée à l’un de ses grands hommes : le peintre Jean Bardin (1732-1809). Découvrez la carrière de ce grand espoir de la peinture française dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Prix de Rome en 1765, adulé par les collectionneurs, il est recruté, après vingt ans de succès comme peintre et dessinateur, pour diriger la nouvelle École gratuite de dessin d’Orléans, fondée pour favoriser l’accès de tous à l’art ! Dimanche 8 janvier, 15h

Samedi 28 janvier, 16h

Dimanche 05 février, 15h

Dimanche 12 février, 15h

Jeudi 16 février, 18h30

