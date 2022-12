VISITES MUSICALES / Du carnaval des animaux aux grands mythes Musée des Beaux Arts Orléans Catégories d’évènement: Loiret

VISITES MUSICALES / Du carnaval des animaux aux grands mythes Samedi 7 janvier 2023, 14h30, 16h00 Musée des Beaux Arts, Orléans

Profitez d’une visite musicale d’1h pour petits et grands! Musée des Beaux Arts 1, rue Fernand Rabier 45000 Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire VISITES MUSICALES / Du carnaval des animaux aux grands mythes Orphée charmant les animaux sauvages par la beauté de son chant est une image qui en dit long sur le rôle que s’attribue l’homme dans l’invention de la musique et sur son rapport à la nature.

Les musiciens de La Rêveuse vous proposent un parcours tout public/famille autour de quelques thématiques fortes de l’histoire des hommes et des animaux, qui ont mené à la création du grand projet Le Carnaval des animaux en péril.

Avec Florence Bolton et Benjamin Perrot, directeurs artistiques de La Rêveuse Samedi 07 janvier à 14h30 et 16h Dans le cadre de la programmation de la Scène nationale d’Orléans : Le Carnaval des animaux en péril, les 1er février 2022 (tout public) et 2-3 février (scolaires). Sans réservation préalable pour les adultes. Inclus dans le billet d’entrée et dans le pass musées

