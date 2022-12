DON DE SANG / Musée des Beaux-Arts Musée des Beaux Arts Orléans Catégories d’évènement: Loiret

DON DE SANG / Musée des Beaux-Arts Musée des Beaux Arts, 2 janvier 2023, Orléans. DON DE SANG / Musée des Beaux-Arts Lundi 2 janvier 2023, 12h15 Musée des Beaux Arts L’établissement français du sang et l’équipe des musées invitent les donneurs à se rendre dans l’un des musées d’Orléans pour effectuer leur don et profiter d’un cadre unique entouré des œuvres. Musée des Beaux Arts 1, rue Fernand Rabier 45000 Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ »}] DON DE SANG / MOBE L’établissement français du sang et l’équipe des musées invitent les donneurs à se rendre dans l’un des musées d’Orléans pour effectuer leur don et profiter d’un cadre unique entouré des œuvres. Lundi 2 janvier de 12h15 à 16h30 Réservez votre créneau sur : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

