L'opera dei Pupi
Samedi 10 décembre, 15h00
Musée des Beaux Arts

Entrée libre, 4 € pour les adhérents, 5 € pour les non adhérents

Pupi une forme de théâtre de marionnettes en Sicile Musée des Beaux Arts 1, rue Fernand Rabier 45000 Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Né au début du XIX ème siècle,l’opéra dei Pupi est une forme de théâtre de marionnettes propre à la Sicile, tout particulièrement à Palerme et Catane. Il puise les sujets de son répertoire dans les chansons de geste médiévales et les épopées chevaleresques de la Renaissance italienne. L’opéra des Pupi est inscrit depuis 2008 sur la liste du patrimoine culturel et immatériel de l’UNESCO.

2022-12-10T15:00:00+01:00

2022-12-10T16:30:00+01:00

