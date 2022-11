VISITES THÉMATIQUES / Femmes-sujets, femmes-objets Musée des Beaux Arts Orléans Catégories d’évènement: Loiret

VISITES THÉMATIQUES / Femmes-sujets, femmes-objets

Cette visite est conçue en écho à la dernière création de l'artiste Anouck Hilbey et la Cie Unicode, qui explore l'image de la femme dans les musiques actuelles. Objets de désirs, les femmes sont les sujets de bien des œuvres. Pourtant, la représentation du corps féminin est régie par des codes et des tabous, qu'elle soit d'une sensualité discrète ou d'un érotisme brûlant. Que nous disent les corps des femmes du regard des hommes qui les ont peints ?

Musée des Beaux Arts, Orléans
Jeudi 1er décembre à 18h30

Jeudi 8 décembre à 18h30

Avec l'Astrolabe – Scène de Musiques Actuelles et la Scène nationale d'Orléans.
Création « Les femmes ça fait PD ? » d'Anouck Hilbey, au Théâtre d'Orléans le 07/12 à 14h30 et 19h et le 08/12 à 20h30.

