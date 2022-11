VISITE EN FAMILLE / Visites mythiques (dès 4 ans) Musée des Beaux Arts Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

VISITE EN FAMILLE / Visites mythiques (dès 4 ans) Musée des Beaux Arts, 26 novembre 2022, Orléans. VISITE EN FAMILLE / Visites mythiques (dès 4 ans) 26 novembre et 10 décembre Musée des Beaux Arts

Visites incluses dans le billet d’entrée des musées

Les dieux et héros de la mythologie gréco-romaine vous attendent pour vous conter leurs histoires. Musée des Beaux Arts 1, rue Fernand Rabier 45000 Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/musees-produits »}, {« link »: « mailto:reservationmusee@orleans-metropole.fr »}] VISITE EN FAMILLE / Visites mythiques (dès 4 ans) Venez rencontrer les dieux et les héros de la mythologie gréco-romaine au musée ! Zeus, Vénus, Hermès, Circé, Ulysse et Arianne vous attendent pour vous conter leurs histoires grâce aux tableaux des collections. Saint Nicolas Samedi 26 novembre à 11h

Samedi 10 décembre à 11h Avec le TTN (Marjolaine Baronie – en prélude au spectacle L’Odyssée)

Le 10 décembre sans spéctacle.

L’Odyssée de Marion Aubert, un conte-concert de rock loufoque. La compagnie Tire pas la Nappe ramène le célèbre mythe d’Homère à une échelle plus humaine et intime. Une nouvelle traversée de cette célèbre histoire à hauteur d’enfant. Visites incluses dans le billet d’entrée des musées

Réservation possible sur https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/musees-produits

Par mail à reservationmusee@orleans-metropole.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T11:00:00+01:00

2022-12-10T11:30:00+01:00 MBA

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Musée des Beaux Arts Adresse 1, rue Fernand Rabier 45000 Ville Orléans Age minimum 4 Age maximum 99 lieuville Musée des Beaux Arts Orléans Departement Loiret

Musée des Beaux Arts Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

VISITE EN FAMILLE / Visites mythiques (dès 4 ans) Musée des Beaux Arts 2022-11-26 was last modified: by VISITE EN FAMILLE / Visites mythiques (dès 4 ans) Musée des Beaux Arts Musée des Beaux Arts 26 novembre 2022 Musée des Beaux Arts Orléans orléans

Orléans Loiret