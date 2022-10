Le déjeuner sur l’herbe et le pique-nique dans la peinture et la satire Musée des Beaux Arts Orléans Catégories d’évènement: Loiret

le pique-nique comporte son rituel en matière de menu, de site, et de participants. Nous verrons que les pratiques du pique-niqueur anglais diffèrent parfois de celles de son alter ego français, Musée des Beaux Arts 1, rue Fernand Rabier 45000 Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Le déjeuner sur l’herbe et le pique-nique dans la peinture et la satire par Jean Pierre Navailles Avant que les aristocrates et les poètes romantiques anglais n’en lancent la mode, bien peu de gens auraient trouvé un quelconque plaisir à prendre un repas dans la nature, ailleurs que sous un toit. Quand cela arrivait au paysan, au soldat, au pèlerin, au voyageur, plus tard au touriste, c’était par nécessité plutôt que par choix. Sauf bien évidemment lorsque le repas en

plein air était lié à une activité de loisir comme la pêche ou la chasse.

Cette pause au cours d’une partie de campagne peut se résumer à un en-cas sur le pouce, prendre la forme d’un déjeuner sur l’herbe, tel que les peintres impressionnistes l’ont célébré, ou plus prosaïquement d’un pique-nique. Ce dernier n’en comporte pas moins ses codes et son rituel en matière de menu, de site, et de participants. Et nous verrons que les

pratiques du pique-niqueur anglais diffèrent parfois de celles de son alter ego français, quand l’un met des rondelles de concombre dans son sandwich, l’autre y met des rondelles de saucisson. Mais, pique-nique ou déjeuner sur l’herbe, le repas champêtre peut exposer à certains désagréments, aux assauts d’insectes, et aux aléas de la météo…

