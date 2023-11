Spectacle de danse « Bleu Allure » Musée des Beaux-Arts Nîmes, 25 novembre 2023, Nîmes.

Nîmes,Gard

Cette performance, un duo danse et musique, proposera un voyage de geste avec les œuvres du musée, dans l’atrium, entre bleu du ciel et du merlebleu, des yeux de Cléopâtre à l’eau de La Source, un jeu de bleu, un jeu d’allure..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Musée des Beaux-Arts Rue de la Cité Foulc

Nîmes 30000 Gard Occitanie



This performance, a duet of dance and music, will take us on a journey of gesture with the museum’s works, in the atrium, between blue sky and bluebird, from Cleopatra’s eyes to the water in La Source, a game of blue, a game of allure.

Este espectáculo, dúo de danza y música, nos llevará a un viaje gestual con las obras del museo, en el atrio, entre el azul del cielo y el de los pájaros azules, desde los ojos de Cleopatra hasta el agua de La Source, un juego de azules, un juego de atractivos.

Diese Performance, ein Duo aus Tanz und Musik, wird eine Reise der Gesten mit den Werken des Museums im Atrium vorschlagen, zwischen dem Blau des Himmels und dem Merlebleu, den Augen Kleopatras und dem Wasser von La Source, ein Spiel des Blaus, ein Spiel der Allure.

