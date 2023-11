Atelier « Un recyclage poétique » Musée des Beaux-Arts Nîmes, 18 novembre 2023, Nîmes.

Nîmes,Gard

Comme Martial Raysse, qui a détourné La Grande Odalisque d’Ingres, exemple emblématique de son travail des années 60, il s’agira de s’aventurer sur ce même chemin créatif et coloré pour s’approprier une autre œuvre non moins emblématique du musée..

2023-11-18 10:30:00 fin : 2023-11-18 12:30:00. EUR.

Musée des Beaux-Arts Rue de le Cité Foulc

Nîmes 30000 Gard Occitanie



Like Martial Raysse, who hijacked Ingres?s La Grande Odalisque, an emblematic example of his work from the 60s, we?ll be venturing down this same creative and colorful path to appropriate another no less emblematic work from the museum.

Al igual que Martial Raysse, que se apropió de La Grande Odalisque de Ingres, un ejemplo emblemático de su obra de los años sesenta, la exposición se aventurará por el mismo camino creativo y colorista para apropiarse de otra obra no menos emblemática del museo.

Wie Martial Raysse, der Ingres’ La Grande Odalisque, ein emblematisches Beispiel für seine Arbeit in den 1960er Jahren, verfremdete, wird es darum gehen, sich auf denselben kreativen und farbenfrohen Pfad zu begeben, um sich ein anderes, nicht weniger emblematisches Werk des Museums anzueignen.

