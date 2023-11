Contes au musée « Au fil de l’Eau » Musée des Beaux-Arts Nîmes, 15 novembre 2023, Nîmes.

Nîmes,Gard

Au fil de l’eau, au fil des contes, Claire Chevalier et Teddie Allin vont vous émerveiller..

2023-11-15 14:30:00 fin : 2023-11-15 . EUR.

Musée des Beaux-Arts Rue de la Cité Foulc

Nîmes 30000 Gard Occitanie



Claire Chevalier and Teddie Allin will fill you with wonder as you follow the water and the tales.

Claire Chevalier y Teddie Allin te llenarán de asombro mientras sigues el agua y los cuentos.

Im Laufe des Wassers, im Laufe der Geschichten werden Claire Chevalier und Teddie Allin Sie zum Staunen bringen.

Mise à jour le 2023-10-13 par SPL Agate – Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes